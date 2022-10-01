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27 минут назад

Стали известны подробности взрыва в подмосковной многоэтажке

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В деле о взрыве в многоэтажном доме в подмосковной Коломне появились подробности. Стало известно, что в квартире на третьем этаже произошел хлопок газа в результате утечки, сообщает Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области.

«В результате утечки газа произошел хлопок, при котором обрушилась не несущая стена квартиры. В момент происшествия в помещении находился хозяин квартиры и его знакомый, которые были госпитализированы в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

По по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). На месте работают следователи и криминалисты. Планируется назначение ряда экспертиз, в том числе пожарно-техническая и взрыво-техническая.

Что известно о взрыве газа в Ногинске

Ранее сообщалось, что при взрыве в доме пострадали пять человек. У 33-летнего мужчины диагностированы 20-30 процентов ожогов.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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