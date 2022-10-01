Режим ЧС ввели в районе Приангарья после аварии на ЛЭП

Режим ЧС ввели в Тайшетском районе Иркутской области, где в пятницу, 30 сентября, из-за непогоды произошло отключение электроэнергии. Об этом заявили в ГУ МЧС по региону.

Фото: Depositphotos Depositphotos

В 17 населенных пунктах Тайшетского района Иркутской области на фоне прохождения снежного фронта произошло отключение электроэнергии. Для ликвидации последствий аварии пришлось задействовать бригады сетевых компаний.

Сейчас без электроснабжения остаются девять поселков. Восстановительные работы осложнены на труднодоступных участках ЛЭП, так как лесные дороги размыты после снегопада.

Примерные сроки восстановления подачи электричества пока не уточняются.