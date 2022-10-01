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2 часа назад

Режим ЧС ввели в районе Приангарья после аварии на ЛЭП

Газета.Ruиещё 2

Режим ЧС ввели в Тайшетском районе Иркутской области, где в пятницу, 30 сентября, из-за непогоды произошло отключение электроэнергии. Об этом заявили в ГУ МЧС по региону.

Режим ЧС ввели в районе Приангарья после аварии на ЛЭП
Фото: DepositphotosDepositphotos

В 17 населенных пунктах Тайшетского района Иркутской области на фоне прохождения снежного фронта произошло отключение электроэнергии. Для ликвидации последствий аварии пришлось задействовать бригады сетевых компаний.

Сейчас без электроснабжения остаются девять поселков. Восстановительные работы осложнены на труднодоступных участках ЛЭП, так как лесные дороги размыты после снегопада.

Примерные сроки восстановления подачи электричества пока не уточняются.

Ранее МЧС Киргизии сообщило о введении режима ЧС в Баткенской области. Пояснялось, что режим ЧС объявили в соответствии с приказом руководителя Гражданской защиты, полномочного представителя президента Абдикарима Алимбаева.

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