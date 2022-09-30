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1 час назад

Неизвестные отобрали у российского таксиста деньги и забыли в салоне пистолет

Lenta.ru

В Ленинградской области двое неизвестных отобрали у 45-летнего таксиста деньги и угрожали ему пистолетом. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщает «Фонтанка».

Неизвестные отобрали у таксиста деньги и забыли в салоне пистолет
Фото: Виталий Смольников / КоммерсантъВиталий Смольников / Коммерсантъ

По данным издания, 30 сентября в отдел полиции обратился россиянин. Он рассказал, что 27 сентября приехал по вызову к мужчинам. Они сели в его автомобиль, достали предмет, похожий на пистолет, и заставили вести их в деревню Черемыкино. После этого фигуранты забрали у таксиста полмиллиона рублей, хотели отобрать ключи от машины, но не смогли. Затем пассажиры покинули авто, забыв в салоне оружие.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 162 («Разбой») УК РФ. Известно, что пистолет оказался пневматическим.

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