Неизвестные отобрали у таксиста деньги и забыли в салоне пистолет

В Ленинградской области двое неизвестных отобрали у 45-летнего таксиста деньги и угрожали ему пистолетом. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщает «Фонтанка» .

По данным издания, 30 сентября в отдел полиции обратился россиянин. Он рассказал, что 27 сентября приехал по вызову к мужчинам. Они сели в его автомобиль, достали предмет, похожий на пистолет, и заставили вести их в деревню Черемыкино. После этого фигуранты забрали у таксиста полмиллиона рублей, хотели отобрать ключи от машины, но не смогли. Затем пассажиры покинули авто, забыв в салоне оружие.