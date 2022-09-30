Задержан глава фракции КПРФ в Мосгордуме

«Зубрилина остановили в метро "Охотный ряд" после того, как он ехал с митинга в поддержку присоединения Донбасса к России. Спросили, что он там делал. Сорок минут продержали в отделе полиции в метро, сейчас везут в ОВД Китай-город», – рассказали представители фракции.