Задержан глава фракции КПРФ в Мосгордуме

В пресс-службе фракции КПРФ в Мосгордуме заявили, что глава фракции коммунистов в Мосгордуме и первый секретарь столичного горкома КПРФ Николай Зубрилин был задержан в столичном метро. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Зубрилина остановили в метро "Охотный ряд" после того, как он ехал с митинга в поддержку присоединения Донбасса к России. Спросили, что он там делал. Сорок минут продержали в отделе полиции в метро, сейчас везут в ОВД Китай-город», – рассказали представители фракции.
Там также добавили, что следователи пока «никаких обвинений не предъявляют и ничего не объясняют».