В Бердянске произошел взрыв в жилом доме

В жилом доме Бердянска произошел взрыв, один человек погиб, еще 10 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.

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«В Бердянске в квартире шестого этажа дома № 95 по ул. Орджоникидзе около 12 часов произошел взрыв!» - сообщили в администрации города.

Как уточняется, в момент взрыва в квартире находилось два человека. Один из них погиб, второй госпитализирован. Еще как минимум 10 человек пострадали, им понадобилась врачебная помощь.

Сила взрыва была такой, что в квартире разрушены межкомнатные перегородки, в данный момент на месте происшествия работают сотрудники городского управления МЧС. Уточняются причины и обстоятельства взрыва.