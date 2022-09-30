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1 час назад

В Бердянске произошел взрыв в жилом доме

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Один человек погиб в результате взрыва в квартире на шестом этаже жилого дома в Бердянске, причины происшествия устанавливаются. Об этом сообщили в пятницу в мэрии Бердянска.

В Бердянске произошел взрыв в жилом доме
Фото: РИА НОВОСТи РИА НОВОСТи

"В Бердянске в квартире шестого этажа дома № 95 по улице Орджоникидзе около 12 часов произошел взрыв. В момент взрыва в квартире находилось два человека. Один из них погиб, второй - госпитализирован. <...> Сила взрыва была такой, что в квартире разрушены межкомнатные перегородки. <...> Причины и обстоятельства взрыва уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

Медицинская помощь понадобилась более чем 10 жильцам.

"У кого-то от стресса подскочило давление, у кого-то отравление угарными газами", - уточнили власти.

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