В Бердянске произошел взрыв в жилом доме

"В Бердянске в квартире шестого этажа дома № 95 по улице Орджоникидзе около 12 часов произошел взрыв. В момент взрыва в квартире находилось два человека. Один из них погиб, второй - госпитализирован. <...> Сила взрыва была такой, что в квартире разрушены межкомнатные перегородки. <...> Причины и обстоятельства взрыва уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.