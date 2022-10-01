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1 час назад

Электричка насмерть сбила мужчину в Ленобласти

Газета.Ruиещё 1

В Ленинградской области электропоезд совершил наезд на 64-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Электричка насмерть сбила мужчину в Ленобласти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел поздним вечером 28 сентября 2022 года на станции Чолово. Машинист увидел, что вдоль железнодорожного полотна идет мужчина, стал подавать сигналы и применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось, в результате полученных травм пострадавший скончался на месте.

По факту гибели мужчины организована доследственная проверка.

«Сотрудниками Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД России на транспорте проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что грузовой поезд насмерть сбил 70-летнюю женщину в Новосибирской области.

Происшествия,МВД России,
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