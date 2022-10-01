Электричка насмерть сбила мужчину в Ленобласти

В Ленинградской области электропоезд совершил наезд на 64-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел поздним вечером 28 сентября 2022 года на станции Чолово. Машинист увидел, что вдоль железнодорожного полотна идет мужчина, стал подавать сигналы и применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось, в результате полученных травм пострадавший скончался на месте.