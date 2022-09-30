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1 час назад

СМИ: не менее 20 человек погибли в результате взрыва в Кабуле

ТАССиещё 5

По меньшей мере 20 человек погибли, еще 35 получили ранения в результате взрыва в образовательном центре на западе Кабула. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Jazeera.

Не менее 20 человек погибли в результате взрыва в Кабуле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным его источника в сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временном афганском правительстве, взрыв совершил террорист-смертник.

Ранее телеканал Ariana News со ссылкой на источники сообщил, что взрыв прогремел в образовательном центре "Кадж" в районе Дашт-е Барчи на западе города. По информации канала, представитель МВД в правительстве талибов Абдул Нафи Тахора подтвердил информацию о взрыве. Силы безопасности прибыли на место происшествия.

За последние месяцы в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошла целая серия взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как сторонники движения "Талибан", так и мирные жители. Ответственность за многие из этих инцидентов взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Происшествия,Талибан,Исламское государство,
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