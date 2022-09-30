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1 час назад

ФСБ задержала подозреваемого в организации поджогов российских военкоматов

Lenta.ruиещё 7

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в попытках организации поджогов военкоматов в Новосибирске. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ФСБ Новосибирской области Ирину Зеброву.

Задержан подозреваемый в организации поджогов военкоматов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, силовики задержали безработного жителя Новосибирска 1999 года рождения. Следствие считает, что поджоги военкоматов он осуществлял по заданию западных заказчиков: искал исполнителей и выбирал цели. Его мотив — устрашения населения и склонение жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции (СВО) на Украине.

Момент поджога военкомата в Подмосковье попал на видео

Фигурант задержан, суд заключил его под стражу. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Покушение на организацию совершения террористического акта».

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу создателя сайта заказных убийств в даркнете Сергея Магданова и направила материалы в суд: ему и соучастникам вменяются два убийства и одно покушение, нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны переписки и телефонных переговоров, незаконный оборот оружия, похищение документов.

Происшествия,ФСБ,Генпрокуратура РФ,
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