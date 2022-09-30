Задержан подозреваемый в организации поджогов военкоматов

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в попытках организации поджогов военкоматов в Новосибирске. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ФСБ Новосибирской области Ирину Зеброву.

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По данным агентства, силовики задержали безработного жителя Новосибирска 1999 года рождения. Следствие считает, что поджоги военкоматов он осуществлял по заданию западных заказчиков: искал исполнителей и выбирал цели. Его мотив — устрашения населения и склонение жителей региона к отказу от участия и поддержки специальной военной операции (СВО) на Украине.

Фигурант задержан, суд заключил его под стражу. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Покушение на организацию совершения террористического акта».