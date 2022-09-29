МАГАТЭ сообщило о двух новых взрывах вблизи Запорожской АЭС

«Один взрыв произошёл вчера днем в районе канала, по которому на станцию подаётся вода для системы охлаждения. Он не причинил никакого ущерба. Второй взрыв произошёл сегодня в 13:00 примерно в 500 метрах от первого блока реактора. Серьёзных повреждений не зафиксировано, но будут проведены дополнительные расследования», — говорится в заявлении.