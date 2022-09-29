МАГАТЭ сообщило о двух новых взрывах вблизи Запорожской АЭС

Рядом с ограждением, возведённым по периметру станции, сдетонировали две наземные мины.
В заявлении регулятора на его сайте сказано, что инфраструктура объекта не пострадала. По данным МАГАТЭ, общее число взрывов, произошедших вблизи Запорожской АЭС на этой неделе, достигло пяти.
«Один взрыв произошёл вчера днем в районе канала, по которому на станцию подаётся вода для системы охлаждения. Он не причинил никакого ущерба. Второй взрыв произошёл сегодня в 13:00 примерно в 500 метрах от первого блока реактора. Серьёзных повреждений не зафиксировано, но будут проведены дополнительные расследования», — говорится в заявлении.
МАГАТЭ предполагает, что причиной всех ЧП стали животные, которые передвигались по заминированной территории за пределами ограждения станции.