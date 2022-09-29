Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США

Российскому бизнесмену Олегу Дерипаске грозит значительный тюремный срок в том случае, если американский суд признает его виновным в нарушении санкций. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минюста США.

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Отмечается, что максимальный срок наказания по статье об обходе американских санкций составляет 20 лет тюрьмы.

По данным ведомства, Олег Дерипаска, несмотря на введенные против него в 2018 году рестрикции, продолжал вести дела в Штатах через посредников.

«Дерипаске предъявлен один пункт обвинения в заговоре с целью нарушения и обхода американских санкций», - говорится в сообщении.

Подобные обвинения предъявлены и его помощницам - натурализованной американке Ольге Шрики и россиянке Наталье Бардаковой.

Кроме наказания за нарушение санкций, Шрики грозит 20 лет «за уничтожение документации», а Бардаковой - пять лет за дачу ложных показаний.