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1 час назад

Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США

Илья Родин

Российскому бизнесмену Олегу Дерипаске грозит значительный тюремный срок в том случае, если американский суд признает его виновным в нарушении санкций. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минюста США.

Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что максимальный срок наказания по статье об обходе американских санкций составляет 20 лет тюрьмы.

По данным ведомства, Олег Дерипаска, несмотря на введенные против него в 2018 году рестрикции, продолжал вести дела в Штатах через посредников.

«Дерипаске предъявлен один пункт обвинения в заговоре с целью нарушения и обхода американских санкций», - говорится в сообщении.

Подобные обвинения предъявлены и его помощницам - натурализованной американке Ольге Шрики и россиянке Наталье Бардаковой.

Кроме наказания за нарушение санкций, Шрики грозит 20 лет «за уничтожение документации», а Бардаковой - пять лет за дачу ложных показаний.

Напомним, что в США сроки наказания по различным нарушениям суммируются.

Происшествия,Олег Дерипаска,Министерство юстиции США,
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