Семь женщин провалились сквозь землю во время вечеринки

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В Бразилии семь женщин провалились сквозь землю во время радостного танца на вечеринке по случаю дня рождения. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в субботу, 24 сентября. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как женщины образовали небольшой круг, обхватив друг друга руками за плечи, и начали прыгать под музыку. В какой-то момент у них под ногами начал трескаться асфальт и образовался провал. На этом видео обрывается.

На помощь пострадавшим сразу же пришли мужчины, которые были на вечеринке. Никто из упавших в провал не получил серьезных травм. Отряхнувшись и переодевшись, они продолжили празднование.