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49 минут назад

Семь женщин провалились сквозь землю во время вечеринки

Lenta.ru

Семь женщин провалились сквозь землю во время вечеринки
Фото: скриншотскриншот

В Бразилии семь женщин провалились сквозь землю во время радостного танца на вечеринке по случаю дня рождения. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в субботу, 24 сентября. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как женщины образовали небольшой круг, обхватив друг друга руками за плечи, и начали прыгать под музыку. В какой-то момент у них под ногами начал трескаться асфальт и образовался провал. На этом видео обрывается.

На помощь пострадавшим сразу же пришли мужчины, которые были на вечеринке. Никто из упавших в провал не получил серьезных травм. Отряхнувшись и переодевшись, они продолжили празднование.

Ранее сообщалось, что в Китае гости на свадьбе провалились сквозь пол. Инцидент произошел в одном из фешенебельных отелей города Шицзячжуа в провинции Хэбэй.

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