Призывник скончался в полицейской машине во Владивостоке

Во Владивостоке 39-летний призывник, попавший под мобилизацию, скончался по дороге из военкомата в отдел полиции, сообщает Telegram-канал Mash. Причиной трагедии стала остановка сердца. Как отмечают авторы, мужчина изрядно выпивал в день прибытия в военкомат.

По данным источников, житель Владивостока пришел в день призыва в военкомат уже в подвыпившем состоянии. Во время нахождения в здании комиссариата он продолжал употреблять спиртное. В какой-то момент он начал неадекватно себя вести и дебоширить. Сотрудники военкомата вызвали полицейских, те надели на него наручники и повезли в отделение. Как только машина прибыла к отделу полиции, они заметили, что мужчина без сознания. Прибывшая на место скорая помощь не успела спасти призывника.