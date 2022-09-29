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1 час назад

Прокуратура США предъявила Дерипаске обвинения в нарушении санкций

Вечерняя Москва

Прокуратура Соединенных Штатов Америки заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Соответствующая информация следует из судебных материалов, опубликованных в четверг, 29 сентября.

Прокуратура США предъявила обвинения Дерипаске
Фото: roscongress / Сергей Куликовroscongress / Сергей Куликов

Как уточняется, Дерипаске инкриминируется нарушение санкционного режима. Несмотря на ограничения, он продолжал вести дела в Америке через двух нанятых им помощниц, передает РИА Новости.

6 апреля 2018 года Дерипаска был включен в санкционный «кремлевский список» США. Он оказался там в числе 17 чиновников и семи предпринимателей из России.

В сентябре того же года СМИ сообщили, что американские спецслужбы пытались заключить сделку с Дерипаской и сделать его своим «информатором», чтобы узнать сведения о так называемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Сотрудники ФБР и Минюста контактировали с предпринимателем в 2014–2016 годах. При этом бизнесмен отверг все обвинения, которые звучали в адрес Москвы, и заявил, что не собирается видеться с ними вновь.

19 октября 2021 года представитель Дерипаски подтвердил проведение обысков в доме предпринимателя в Вашингтоне, а также у его родственников в Нью-Йорке. Обыски, по его словам, проводились на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.

Происшествия,Олег Дерипаска,ФБР,
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