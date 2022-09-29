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45 минут назад

Отдыхавший в гостинице российский охранник устроил стрельбу

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 37-летнего мужчину, устроившего стрельбу в гостинице. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщает издание KP.RU.

Отдыхавший в гостинице российский охранник устроил стрельбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, утром 28 сентября сотрудник частного охранного предприятия отдыхал в гостиничном номере на проспекте Непокоренных. Употребив большую дозу алкоголя, он открыл окно и решил пострелять. Вскоре о случившемся в полицию сообщили прохожие. Нарушителя покоя задержали. У россиянина обнаружили охолощенный автомат АСУ-74У, пневматический пистолет, 100 светошумовых патронов и 13 стреляных гильз.

В настоящее время силовики проводят проверку по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

28 сентября сообщалось, что в школе Сыктывкара охранник распылил в лицо одной из родительниц перцовый газ.

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