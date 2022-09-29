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18 минут назад

Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 11

ТАСС

По меньшей мере 11 человек погибли в результате последствий тайфуна "Нору", обрушившегося в воскресенье на филиппинский остров Лусон. Об этом в четверг сообщил представитель Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики Бернардо Рафаэлито Алехандро. Накануне он говорил о 10 жертвах стихии.

Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 11
Фото: риа новостириа новости

По его словам, еще один человек погиб в провинции Рисаль. Как отмечает медиагруппа ABS-CBN, число пропавших без вести составляет шесть человек.

При этом в обновленном отчете совета речь идет о восьми погибших.

Супертайфун "Нору" сформировался в западной части Тихого океана и обрушился на Филиппины 25 сентября. Сила ветра в его эпицентре достигала 58 м/с. После прохождения через Филиппины циклон вышел в Южно-Китайское море, откуда направился во Вьетнам, где вызвал сильный ветер и проливные дожди в прибрежных районах центральной части страны.

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