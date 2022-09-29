Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 11

По меньшей мере 11 человек погибли в результате последствий тайфуна "Нору", обрушившегося в воскресенье на филиппинский остров Лусон. Об этом в четверг сообщил представитель Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики Бернардо Рафаэлито Алехандро. Накануне он говорил о 10 жертвах стихии.

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По его словам, еще один человек погиб в провинции Рисаль. Как отмечает медиагруппа ABS-CBN, число пропавших без вести составляет шесть человек.

При этом в обновленном отчете совета речь идет о восьми погибших.