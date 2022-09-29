В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

Злоумышленник шантажировал подростка в столице, требуя три миллиона рублей за молчание

Вечерняя Москваиещё 1

В Северном административном округе мужчина шантажировал подростка, требуя за нераспространение информации три миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 29 сентября.

Московский подросток перевел шантажисту более трех миллионов рублей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, в период с мая 2019 года по март 2020 23-летний уроженец Башкортостана, используя разные аккаунты, переписывался в социальных сетях с несовершеннолетним.

В результате этого мужчина завладел некоторой информацией, распространения которой подросток не хотел. Злоумышленник начал шантажировать собеседника, угрожая распространить материалы переписки. В обмен на молчание злоумышленник потребовал переводить ему деньги на счет. Общая сумма проведенных выплат превысила три миллиона рублей.

Злоумышленник был задержан в результате оперативно-розыскных действий. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы.

Похожий случай произошел в столице. Московский предприниматель шантажировал бывшего подчиненного из-за выдуманного долга.

Происшествия,Юлий Иванов,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители