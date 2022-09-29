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51 минуту назад

В Москве двое мужчин избили и изнасиловали девушку

Газета.Ruиещё 1

В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении мужчин 1990 и 2000 годов рождения, обвиняемых в изнасиловании девушки. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета.

В Москве двое мужчин избили и изнасиловали девушку
Фото: DepositphotosDepositphotos

Преступление было совершено ночью 24 апреля 2022 года. Обвиняемые, встретившись с девушкой, с которой накануне познакомились в развлекательном заведении, избили ее и изнасиловали в подъезде жилого дома, после чего скрылись.

В рамках расследования дела правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, допросили свидетелей, провели очные ставки и необходимые экспертизы, чтобы собрать доказательства причастности фигурантов к преступлению. Мужчины признались в содеянном.

В ближайшее время материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением переданы на рассмотрение в суд.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в квартиру девушки проник мужчина и изнасиловал ее.

Происшествия,Следственный комитет,
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