В Москве двое мужчин избили и изнасиловали девушку

В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении мужчин 1990 и 2000 годов рождения, обвиняемых в изнасиловании девушки. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета.

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Преступление было совершено ночью 24 апреля 2022 года. Обвиняемые, встретившись с девушкой, с которой накануне познакомились в развлекательном заведении, избили ее и изнасиловали в подъезде жилого дома, после чего скрылись.

В рамках расследования дела правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, допросили свидетелей, провели очные ставки и необходимые экспертизы, чтобы собрать доказательства причастности фигурантов к преступлению. Мужчины признались в содеянном.

В ближайшее время материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением переданы на рассмотрение в суд.