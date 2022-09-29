В Петербурге возбудили уголовное дело о массовом убийстве граждан в блокаду

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ, по факту массового убийства мирных граждан во время Великой Отечественной войны. Следствие располагает данными, что лица из числа немецких оккупационных войск нацистской Германии в период с 4 по 22 февраля 1942 года на территории Павловска (в 1918-1944 гг. - город Слуцк ) Пушкинского района Ленинграда совершили убийство путем расстрела не менее 16 человек из числа мирного гражданского населения", - говорится в сообщении.

Ленинград находился в блокаде на протяжении 872 дней с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города. Сегодня в Петербурге проживают около 54 тыс. жителей и защитников блокадного Ленинграда. В ходе Нюрнбергского процесса главный обвинитель со стороны СССР Роман Руденко озвучил в числе обвинений в адрес представителей руководства и военного командования нацистской Германии их намерение уничтожить Ленинград. В самом городе в конце 1945-го и начале 1946 года также проходил знаковый судебный процесс над 11 немецкими военными преступниками, совершавшими преступления на территории Ленинградской и Псковской областей. Восемь из них 5 января 1946 года были повешены на площади Калинина, трое - приговорены к каторжным работам.