Родители держали дочь на цепи в Красноярском крае

Многодетных родителей из города Минусинска заподозрили в том, что они приковывали свою 13-летнюю дочь цепью к трубе отопления из-за поздних приходов домой с прогулки. Отец девочки задержан, заявили в Следственном управлении СК России по Красноярскому краю.

В ведомстве отметили, что уголовное дело расследуется в отношении 40-летней женщины и 43-летнего мужчины - жителей поселка Зеленый Бор города Минусинска. Их подозревают в неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.

«В период с мая по июль 2022 года подозреваемые, находясь в своем доме по месту жительства, намереваясь повлиять на воспитание 13-летней дочери, которая приходила с прогулок позже установленного родителями времени, привязывали девочку металлической цепью к трубе отопления, лишая свободы передвижения», - отмечается в сообщении на сайте СК России.

В частности, 24 мая отец ребенка пристегнул металлическую цепь к ноге дочери и закрепил за батарею. А 29 мая уже мать девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пристегнула дочь этой же цепью к трубе, «полагая, что таким образом занимается ее воспитанием».

В региональной прокуратуре сообщили, что в семье воспитываются еще пятеро детей, в настоящее время они помещены в специализированное детское учреждение.

«Семья состоит на внутришкольном профилактическом учете, как злоупотребляющая спиртными напитками, оба родителя неоднократно привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей», - заявили в надзорном ведомстве.