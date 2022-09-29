Раненного в Усть-Илимске военкома вывели из комы

Состояние раненного в Усть-Илимске военкома Александра Елисеева тяжелое, но стабильное. Как сообщает главврач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин в Telegram-канале, пострадавшего вывели из медикаментозной комы.

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«Проводятся все необходимые медицинские и лечебные мероприятия», — рассказал Дудин.

Напомним, что в понедельник, 26 сентября, 25-летний местный житель расстрелял военного комиссара в военкомате Усть-Илимска. После операции в городской больнице его в крайне тяжелом состоянии отвезли на лечение в областной центр.