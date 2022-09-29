Раненного в Усть-Илимске военкома вывели из комы

Состояние раненного в Усть-Илимске военкома Александра Елисеева тяжелое, но стабильное. Как сообщает главврач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин в Telegram-канале, пострадавшего вывели из медикаментозной комы.
«Проводятся все необходимые медицинские и лечебные мероприятия», — рассказал Дудин.
Напомним, что в понедельник, 26 сентября, 25-летний местный житель расстрелял военного комиссара в военкомате Усть-Илимска. После операции в городской больнице его в крайне тяжелом состоянии отвезли на лечение в областной центр.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия. Подозреваемый по решению суда арестован на два месяца. Свою вину он признал частично, ему грозит пожизненный срок.