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30 минут назад

Раненого в Усть-Илимске военкома вывели из комы

Никита Бородкин

Состояние раненного в Усть-Илимске военкома Александра Елисеева тяжелое, но стабильное. Как сообщает главврач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин в Telegram-канале, пострадавшего вывели из медикаментозной комы.

Раненного в Усть-Илимске военкома вывели из комы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проводятся все необходимые медицинские и лечебные мероприятия», — рассказал Дудин.

Напомним, что в понедельник, 26 сентября, 25-летний местный житель расстрелял военного комиссара в военкомате Усть-Илимска. После операции в городской больнице его в крайне тяжелом состоянии отвезли на лечение в областной центр.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия. Подозреваемый по решению суда арестован на два месяца. Свою вину он признал частично, ему грозит пожизненный срок.

Происшествия,Александр Елисеев,Следственный комитет,
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