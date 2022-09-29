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41 минуту назад

Тело американской альпинистки найдено в Непале

Газета.Ru

Тело американской альпинистки Хилари Нельсон было найдено 28 сентября и доставлено в лабораторию судебно-медицинской экспертизы в Катманду для вскрытия. Хилари также являлась знаменитой американской горнолыжницей. Она скончалась во время экспедиции в Непал. Об этом пишет CNN cо ссылкой на чиновника отдела туризма Непала Сачиндры Кумар Ядав.

Тело американской альпинистки найдено в Непале
Фото: Газета.ruГазета.ru

49-летняя американка исчезла под вершиной непальской горы Манаслу — восьмой по высоте горы в мире. У Нельсон осталось двое детей.

Ее напарником по восхождению был опытный альпинист-лыжник Джим Моррисон. Он написал в своем посте в социальной сети, что он и Нельсон спускались на лыжах с вершины Манаслу, чтобы присоединиться к своей команде шерпов, когда Нельсон «спровоцировала небольшую лавину».

Она была сбита с ног и унесена вниз по узкому снежному склону. Ее тело обнаружили только после двух дней поисков на вертолете.

«Я сделал все, что мог, чтобы найти ее, но не смог спуститься вниз», — написал Нельсон.

Происшествия,Джим Моррисон,
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