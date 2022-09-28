На границе с Казахстаном ввели режим повышенной готовности

В Астраханской области ввели режим повышенной готовности на границе с Казахстаном из-за большого скопления автомобилей на пункте пропуска «Караузек». Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Красноярского района Руслан Бисенов.

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Он отметил, что властям района пришлось ввести режим повышенной готовности из-за неблагоприятной обстановки, связанной с нарушением организации дорожного движения. По словам Бисенова, большое скопление автомобилей, в том числе иностранных граждан, около пропускного пункта способно «привести к нарушению жизнеобеспечения населения, возникновению и распространению различных острых инфекций».

«Основной целью введения режима повышенной готовности является необходимость разгрузить трассу "Астрахань — Красный Яр"», — добавил глава Красноярского района.

В связи с этим было принято решение временно ограничить проезд иногородних и иностранных машин по данной трассе, через понтонную переправу и внутри села Красный Яр. Для них разработают схему объезда, подчеркнул он.