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11 минут назад

В больнице в Арканзасе произошла стрельба

Москва24

Власти американского штата Арканзас сообщили о произошедшей в местном госпитале стрельбе.

В больнице в Арканзасе произошла стрельба
Фото: depositphotos/Stringer_Image depositphotos/Stringer_Image

"Спецагенты бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, оружия и взрывчатых веществ (ATF) реагируют на сообщения об инциденте со стрельбой в больнице святого Винсента в городе Шервуд, Аризона", – говорится в сообщении бюро в Twitter.

По данным СМИ, один человек ранен в результате инцидента, один человек задержан правоохранителями.

Ранее сообщалось, что минимум три человека получили ранения в результате стрельбы на территории университета в Новом Орлеане, штат Луизиана. Во время выпускной церемонии в университете произошла драка, после которой были слышны от 5 до 12 выстрелов. Пострадавшие были доставлены в местную больницу, подозреваемый в стрельбе задержан.

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