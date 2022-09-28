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1 час назад

Россиянин получил пожизненный срок за убийство подруги и ее родителей

Lenta.ru

Верховный суд Республики Татарстан приговорил к пожизненному сроку 23-летнего жителя Казани за тройное убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин получил пожизненный срок за убийство подруги и ее родителей
Фото: Кристина Кормилицына / КоммерсантъКристина Кормилицына / Коммерсантъ

Следствие и суд установили, что ночью 7 января 2021 года молодой человек пришел в квартиру своей 18-летней подруги, проживавшей вместе с родителями. Россиянин нанес ей множественные удары ножом, а затем зарезал ее 59-летнюю мать и 62-летнего отца. Убийца скрылся с места преступления, выпрыгнув из окна квартиры на четвертом этаже. В результате падения с высоты казанец получил травмы. Тела его жертв нашли позднее.

Мотивом убийства семьи стала месть — подруга решила прекратить отношения с молодым человеком.

24 июня сообщалось, что россиянин пойдет под суд за жестокое убийство родителей — 29-летний житель Сахалина в состоянии наркотического опьянения схватил кухонный нож и убил родителей, нанеся им множественные ранения.

Происшествия,Следственный комитет,
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