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1 час назад

В Босфорском проливе временно приостановили движение судов из-за поломки сухогруза

Илья Родин

Движение судов временно перекрыто в проливе Босфор из-за поломки сухогруза, направляющегося в Россию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу береговой охраны Турции.

Направляющийся в Россию сухогруз перекрыл движение в Босфоре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что у 190-метрового сухогруза Viva Eclipse оказался заблокированным руль. Это произошло перед Ускюдаром (район Стамбула) во время плавания из Тузлы в Россию.

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На место происшествия были направлены буксиры Kurtarma-8, 9 и 10, а также катер Kegm-3.

Ранее сообщалось, что подобные инциденты происходят регулярно. Операции по спасению судов и восстановлению судоходства обычно занимают несколько часов.

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