Направляющийся в Россию сухогруз перекрыл движение в Босфоре

Движение судов временно перекрыто в проливе Босфор из-за поломки сухогруза, направляющегося в Россию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу береговой охраны Турции.

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Отмечается, что у 190-метрового сухогруза Viva Eclipse оказался заблокированным руль. Это произошло перед Ускюдаром (район Стамбула) во время плавания из Тузлы в Россию.

На место происшествия были направлены буксиры Kurtarma-8, 9 и 10, а также катер Kegm-3.