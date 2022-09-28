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1 час назад

В Ижевске 28 сентября простились с 11 погибшими при нападении на школу

ТАСС

Прощание с 11 погибшими во время вооруженного нападения на школу Ижевска прошло в среду, сообщили в Telegram-канале правительства Удмуртии.

В Ижевске 28 сентября простились с 11 погибшими при нападении на школу
Фото: риа новостириа новости

"28 сентября прошло прощание с 11 погибшими во время трагедии в ижевской школе №88. Помощь в организации похорон оказали власти Удмуртии. Глава республики и правительство региона приносят глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Помощь семьям будет оказана в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель секретариата Ижевской епархии РПЦ Роман Воскресенских, отпевания погибших прошли в Михайло - Архангельском кафедральном соборе, также в Свято-Троицком соборе, Александро-Невском соборе, храме царственных мучеников Ижевска и Никольском храме в селе Завьялово.

"Жертв трагедии отпевают в тех храмах, которые были выбраны родственниками усопших. Завтра в храмах епархии продолжится прощание с новопреставленными", - сообщил Роман Воскресенских.

Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек, свыше 20 пострадали. 27 сентября 15 пострадавших были отправлены спецбортом МЧС в Москву. До 29 сентября в Удмуртии объявлен траур по погибшим.

Происшествия,РПЦ,
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