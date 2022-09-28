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1 час назад

В Москве задержали мужчину, сообщившего о якобы угрозе взрыва в метро

ТАСС

Сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину по подозрению в ложном сообщении об угрозе взрыва в столичном метро. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В Москве задержали мужчину, сообщившего о якобы угрозе взрыва в метро
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

В полицию от неизвестного поступили сведения о якобы существующей угрозе в столичном метро. Полицейские оперативно начали обследовать станции и прилегающую к ним территорию, в том числе при помощи служебных собак.

"В результате проверки не обнаружено предметов, представляющих общественную опасность. Информация о существующей угрозе не подтвердилась. Сотрудники центра по противодействию экстремизму установили личность и задержали подозреваемого на Очаковской улице", - сказали в пресс-службе.

Задержанного доставили в отдел для разбирательства.

"Мотив своего поступка мужчина объяснить не смог, ссылаясь на то, что в это время находился под воздействием алкоголя", - добавили в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Мужчина арестован.

Происшествия,МВД России,
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