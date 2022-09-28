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42 минуты назад

Baza: ФСБ задержала около 10 таксистов и полицейских, помогающих проехать в границе Грузии

Газета.Ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали около десятка человек в Северной Осетии, в том числе полицейских и таксистов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

ФСБ задержала помогающих проехать к Грузии таксистов и полицейских
Фото: «Газета.Ru»«Газета.Ru»

Предварительной причиной задержания называются договоренности между таксистами и сотрудниками Министерства внутренних дел, а также сборы с граждан, желающих проехать в сторону контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс».

По данным Baza, по меньшей мере двое полицейских были задержаны на объездной дороге на повороте в сторону села Кобань.

Ранее сообщалось, что представители комиссариатов на приграничном пропускном пункте «Верхний Ларс», расположенном на единственном сухопутном переходе границы между Россией и Грузией, получают списки подлежащих призыву со всех регионов страны.

За последние несколько дней ежесуточное число въезжающих в Грузию россиян выросло с 5-6 тыс. до примерно 10 тыс. человек, сообщили в грузинском МВД. По данным на утро 27 сентября, проезда через российско-грузинскую границу ожидали 5,5 тыс. автомобилей, в том числе 3,6 тыс. легковушек.

Происшествия,ФСБ,
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