ФСБ задержала помогающих проехать к Грузии таксистов и полицейских

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали около десятка человек в Северной Осетии, в том числе полицейских и таксистов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: «Газета.Ru» «Газета.Ru»

Предварительной причиной задержания называются договоренности между таксистами и сотрудниками Министерства внутренних дел, а также сборы с граждан, желающих проехать в сторону контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс».

По данным Baza, по меньшей мере двое полицейских были задержаны на объездной дороге на повороте в сторону села Кобань.

Ранее сообщалось, что представители комиссариатов на приграничном пропускном пункте «Верхний Ларс», расположенном на единственном сухопутном переходе границы между Россией и Грузией, получают списки подлежащих призыву со всех регионов страны.