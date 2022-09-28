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1 час назад

Коллекторы угрожали изнасиловать несовершеннолетнюю дочь должника в Оренбургской области

Газета.Ru

В Оренбургской области коллекторы угрожали дочери мужчины, который почти 10 лет не возвращал денежные средства в микрофинансовую организацию. Об этом сообщает портал kp.ru.

Коллекторы угрожали изнасиловать 10-летнюю дочь должника
Фото: DepositphotosDepositphotos

Мужчина взял 15 тыс. рублей в долг в 2013 году, однако не сумел выплатить их в срок. В течение 9 лет сумма росла, должнику начали звонить коллекторы. Потерпевший не обращал внимания на звонки, их стала получать его несовершеннолетняя дочь — неизвестные угрожали, что изнасилуют ее, и требовали убедить отца продать квартиру или вернуть взятые 9 лет назад деньги.

Испуганный мужчина не стал обращаться за помощью, его родные опубликовали сообщение об инциденте в соцсетях. Его заметили судебные приставы и детский омбудсмен региона Анжелика Линькова. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов доказали нарушения в работе коллекторов и нашли кредитора, которого обязали выплатить штраф за давление.

При этом он не сможет подать в суд на возврат долга, так как срок взыскания прошел. Сам же житель Оренбуржья все равно обязан рассчитаться по договору.

Ранее сообщалось, что пожилая петербурженка отдала мошенникам более 800 тыс. рублей за звонок из Швеции.

Происшествия,Анжелика Линькова,ФССП России,
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