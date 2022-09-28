Коллекторы угрожали изнасиловать 10-летнюю дочь должника

В Оренбургской области коллекторы угрожали дочери мужчины, который почти 10 лет не возвращал денежные средства в микрофинансовую организацию. Об этом сообщает портал kp.ru.

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Мужчина взял 15 тыс. рублей в долг в 2013 году, однако не сумел выплатить их в срок. В течение 9 лет сумма росла, должнику начали звонить коллекторы. Потерпевший не обращал внимания на звонки, их стала получать его несовершеннолетняя дочь — неизвестные угрожали, что изнасилуют ее, и требовали убедить отца продать квартиру или вернуть взятые 9 лет назад деньги.

Испуганный мужчина не стал обращаться за помощью, его родные опубликовали сообщение об инциденте в соцсетях. Его заметили судебные приставы и детский омбудсмен региона Анжелика Линькова. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов доказали нарушения в работе коллекторов и нашли кредитора, которого обязали выплатить штраф за давление.

При этом он не сможет подать в суд на возврат долга, так как срок взыскания прошел. Сам же житель Оренбуржья все равно обязан рассчитаться по договору.