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1 час назад

В Москве покончил с собой глава пиар-службы «дочки» РЖД

Никита Бородкин

В Москве совершил самоубийство директор по коммуникациям дочерней компании РЖД. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Московский топ-менеджер покончил с собой
Фото: соцсетисоцсети

По данным газеты, тело 52-летнего мужчины нашли утром 28 сентября на балконе его квартиры на Коломенской набережной.

«МК» отмечает, что он возглавлял пиар-службу «дочки» РЖД, специализирующейся на грузовых перевозках.

В начале сентября СМИ сообщили, что глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов покончил с собой в Центральной клинической больнице в Москве.

Сообщалось, что Маганов попал в больницу с сердечным приступом.

Происшествия,Равиль Маганов,Лукойл,РЖД,
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