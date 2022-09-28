Московский топ-менеджер покончил с собой

В Москве совершил самоубийство директор по коммуникациям дочерней компании РЖД. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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По данным газеты, тело 52-летнего мужчины нашли утром 28 сентября на балконе его квартиры на Коломенской набережной.

«МК» отмечает, что он возглавлял пиар-службу «дочки» РЖД, специализирующейся на грузовых перевозках.

В начале сентября СМИ сообщили, что глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов покончил с собой в Центральной клинической больнице в Москве.