В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
58 минут назад

Россиянин забил до смерти мотоциклиста битой из-за дорожного конфликта

Lenta.ruиещё 3

В Московской области задержали 41-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве 32-летнего жителя Ногинска в ходе конфликта. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает официальный представитель региональное управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Россиянин забил до смерти мотоциклиста битой
Фото: ReutersReuters

По данным следствия, 24 сентября 32--летний мотоциклист совершил наезд на автомобиль подозреваемого, припаркованный возле жилого дома в Ногинске. Между владельцами транспортных средств вспыхнул конфликт, в ходе дорожного конфликта хозяин автомобиля до смерти забил оппонента, предположительно битой.

СКР возбудил дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ.

«Следователями и криминалистами проведены: осмотр места, допросы. Назначены экспертизы. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор доказательств , в том числе установление орудия преступления», — рассказала Ольга Врадий.

Ранее 28 сентября сообщалось, что в Саратовской области россиянин поссорился с пенсионером и забил его до смерти лопатой и ножом.

Происшествия,Ольга Врадий,Следственный комитет,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители