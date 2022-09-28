В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
1 час назад

Российский боец спецназа случайно убил коллегу на задании

Lenta.ru

Российский боец спецназа случайно убил коллегу на задании — ЧП произошло в Забайкальском крае 18 сентября. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает Chita.ru.

Российский боец спецназа случайно убил коллегу на задании
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, тело силовика из Управления по контролю за оборотом наркотиков Читы с огнестрельным ранением головы нашли в его собственной машине. Погибший участвовал в антинаркотической операции «Мак».

Вскоре его коллега из спецназа рассказал следователям, что убийство произошло в ходе перестрелки с некими преступниками. Однако в ходе расследования криминалисты выяснили, что именно спецназовец случайно застрелил силовика.

Следствие до этого проверило несколько версий, в том числе — смерть от случайного браконьерского выстрела в ходе незаконной охоты. В настоящее время боец спецназа арестован.

Происшествия,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители