Российский боец спецназа случайно убил коллегу на задании — ЧП произошло в Забайкальском крае 18 сентября. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает Chita.ru.

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По данным издания, тело силовика из Управления по контролю за оборотом наркотиков Читы с огнестрельным ранением головы нашли в его собственной машине. Погибший участвовал в антинаркотической операции «Мак».

Вскоре его коллега из спецназа рассказал следователям, что убийство произошло в ходе перестрелки с некими преступниками. Однако в ходе расследования криминалисты выяснили, что именно спецназовец случайно застрелил силовика.