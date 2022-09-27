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1 час назад

Актеру Алеку Болдуину могут предъявить обвинение в убийстве

Илья Родин

Знаменитый актер Алек Болдуин, а также трое членов съемочной группы фильма Rust («Ржавчина») могут предстать перед судом из-за инцидента со стрельбой на съемках картины. Об этом пишет The New York Times.

Алеку Болдуину могут предъявить обвинение в убийстве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что прокуратура округа Санта-Фе штата Нью-Мексико в настоящее время не приняла окончательного решения по этому вопросу. Однако косвенные данные свидетельствуют о том, что дело может быть доведено до суда.

Напомним, что трагедия произошла 21 октября 2021 года. Во время съемок актер получил пистолет, по случайности заряженный боевыми патронами.

В результате стрельбы пострадали два человека. От полученных ранений скончалась Галина Хатчинс, оператор фильма. Режиссер Джоэль Соуз был госпитализирован, но через несколько часов вышел из больницы.

Происшествия,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,
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