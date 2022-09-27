Алеку Болдуину могут предъявить обвинение в убийстве

Знаменитый актер Алек Болдуин, а также трое членов съемочной группы фильма Rust («Ржавчина») могут предстать перед судом из-за инцидента со стрельбой на съемках картины. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что прокуратура округа Санта-Фе штата Нью-Мексико в настоящее время не приняла окончательного решения по этому вопросу. Однако косвенные данные свидетельствуют о том, что дело может быть доведено до суда.

Напомним, что трагедия произошла 21 октября 2021 года. Во время съемок актер получил пистолет, по случайности заряженный боевыми патронами.