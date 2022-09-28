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1 час назад

Суд в Москве арестовал иностранца по подозрению в шпионаже

ТАССиещё 5

Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в шпионаже иностранного гражданина Владислава Кривого, удовлетворив ходатайство ФСБ. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

В Москве по подозрению в шпионаже арестован иностранец
Фото: риа новостириа новости

"Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 27 сентября 2022 года в отношении Кривого Владислава Валериевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 ноября", - сказали в суде.

Там не уточнили, гражданином какой страны является подозреваемый и иных обстоятельств дела.

Согласно действующему законодательству, арестованному грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Происшествия,ФСБ,
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