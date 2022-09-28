В Москве по подозрению в шпионаже арестован иностранец

Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в шпионаже иностранного гражданина Владислава Кривого, удовлетворив ходатайство ФСБ. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.
"Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 27 сентября 2022 года в отношении Кривого Владислава Валериевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 ноября", - сказали в суде.
Там не уточнили, гражданином какой страны является подозреваемый и иных обстоятельств дела.
Согласно действующему законодательству, арестованному грозит лишение свободы на срок до 20 лет.