В Москве по подозрению в шпионаже арестован иностранец

"Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 27 сентября 2022 года в отношении Кривого Владислава Валериевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 ноября", - сказали в суде.