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30 минут назад

Стало известно о новых взрывах на ЗАЭС

Елена Прошина

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о новых обстрелах и взрывах на Запорожской атомной электростанции. Его слова приводит ТАСС.

Стало известно о новых взрывах на ЗАЭС
Фото: 

Гросси отметил, что ЗАЭС обстреляли впервые после нескольких дней затишья. В результате взрывов, по его словам, в одном из машинных залов были разбиты окна.

«Это говорит о том, что общая ситуация на станции остается нестабильной. Необходимы немедленные действия для снижения риска крупной аварии на крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая в настоящее время находится в центре зоны боевых действий», — подчеркнул Гросси.

В частности, он призвал создать вокруг ЗАЭС «зону безопасности».

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