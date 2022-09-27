Стало известно о новых взрывах на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о новых обстрелах и взрывах на Запорожской атомной электростанции. Его слова приводит ТАСС.
Гросси отметил, что ЗАЭС обстреляли впервые после нескольких дней затишья. В результате взрывов, по его словам, в одном из машинных залов были разбиты окна.
«Это говорит о том, что общая ситуация на станции остается нестабильной. Необходимы немедленные действия для снижения риска крупной аварии на крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая в настоящее время находится в центре зоны боевых действий», — подчеркнул Гросси.
В частности, он призвал создать вокруг ЗАЭС «зону безопасности».