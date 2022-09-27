Стало известно о новых взрывах на ЗАЭС

«Это говорит о том, что общая ситуация на станции остается нестабильной. Необходимы немедленные действия для снижения риска крупной аварии на крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая в настоящее время находится в центре зоны боевых действий», — подчеркнул Гросси.