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6 минут назад

Суровая русская женщина избила честного гаишника за отказ от взятки

Секрет Фирмы

В Кемерове произошёл дорожный конфликт из-за того, что сотрудник ДПС оказался честным.

Суровая русская женщина избила честного гаишника за отказ от взятки
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License

В августе он остановил машину, в которой был пьяный водитель. Его подруга предложила слуге закона взятку, но тот внезапно отказался. Это настолько обидело (а может, попросту удивило) женщину, которая также была подшофе, что она ударила полицейского.

Злоумышленнице пришлось ответить и за дачу взятки, и за нападение на сотрудника силовых органов. Тем не менее женщина отделалась за две весьма суровые статьи легко — штрафом.

Возможно, помогло раскаяние и признание вины.

Сегодня есть и другие интересные новости, связанные с алкоголем и машинами. Например, в Москве пьяный автослесарь починил случайно обнаруженные во дворе «Жигули» и угнал их. А в Сочи таксист отлучился за пирожками и остался без машины.

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