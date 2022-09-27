Суровая русская женщина избила честного гаишника за отказ от взятки

В Кемерове произошёл дорожный конфликт из-за того, что сотрудник ДПС оказался честным.

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В августе он остановил машину, в которой был пьяный водитель. Его подруга предложила слуге закона взятку, но тот внезапно отказался. Это настолько обидело (а может, попросту удивило) женщину, которая также была подшофе, что она ударила полицейского.

Злоумышленнице пришлось ответить и за дачу взятки, и за нападение на сотрудника силовых органов. Тем не менее женщина отделалась за две весьма суровые статьи легко — штрафом.

Возможно, помогло раскаяние и признание вины.