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15 минут назад

След вертолетов ВВС США обнаружен в районе аварии на «Северном потоке»

Lenta.ru

Вертолеты ВВС США проводили вылеты в районе аварии на газопроводах «Северный поток», траектория их полета совпадает с местом утечек. Внимание на это обратил военный эксперт и сооснователь «Ватфор» Олег Макаров в Telegram-канале проекта.

След вертолетов ВВС США обнаружен в районе аварии на «Северном потоке»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным, собранным с помощью сервисов Flightradar24 и ads-b.nl, стало известно, что американские вертолеты The Sikorsky SH-60/MH-60 Seahawk под позывным FFAB123 летали над указанным районом в начале и середине сентября. Их след обнаружен аккурат над точками аварии.

«История выглядит дикой»: кому выгодна авария на «Северном потоке»

Ранее Датское энергетическое управление заявило, что утечки из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут быть следствием преднамеренного действия, поскольку там «не маленькая трещина, а действительно большая дыра».

Nord Stream AG, компания-оператор, со своей стороны ранее констатировала, что сроки восстановления трех ниток морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на данный момент оценить невозможно. Разрушения произошли одновременно, указали там.

Происшествия,Олег Макаров,
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