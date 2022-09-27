След вертолетов ВВС США обнаружен в районе аварии на «Северном потоке»

Вертолеты ВВС США проводили вылеты в районе аварии на газопроводах «Северный поток», траектория их полета совпадает с местом утечек. Внимание на это обратил военный эксперт и сооснователь «Ватфор» Олег Макаров в Telegram-канале проекта.

По данным, собранным с помощью сервисов Flightradar24 и ads-b.nl, стало известно, что американские вертолеты The Sikorsky SH-60/MH-60 Seahawk под позывным FFAB123 летали над указанным районом в начале и середине сентября. Их след обнаружен аккурат над точками аварии.

Ранее Датское энергетическое управление заявило, что утечки из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут быть следствием преднамеренного действия, поскольку там «не маленькая трещина, а действительно большая дыра».