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14 минут назад

Похитившего жительницу Нижнего Новгорода мужчину осудили на три года и два месяца колонии

ТАССиещё 2

Мужчина, который похитил в августе 2021 года жительницу Нижнего Новгорода, а после этого удерживал ее в гараже и насиловал, приговорен к трем годам и двум месяцам колонии общего режима, сообщает в среду пресс-служба областной прокуратуры.

Нижегородский насильник, похитивший девушку, получил меньше 3,5 лет
Фото: риа новостириа новости

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок три года и два месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"), ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), ч. 1 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера"), ч. 1 ст. 326 УК РФ ("Подделка государственного регистрационного знака транспортного средства").

В суде установлено, что обвиняемый в августе 2021 года познакомился на сайте знакомств с девушкой из Нижнего Новгорода и договорился о встрече и походе в ресторан. Заехав за потерпевшей на своем автомобиле с поддельными номерами, мужчина вывез девушку в принадлежащий ему гараж, в подвале которого он 10 дней незаконно удерживал ее, насиловал и совершал иные насильственные действия сексуального характера.

Потерпевшую освободили сотрудники правоохранительных органов.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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