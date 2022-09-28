Нижегородский насильник, похитивший девушку, получил меньше 3,5 лет

Мужчина, который похитил в августе 2021 года жительницу Нижнего Новгорода, а после этого удерживал ее в гараже и насиловал, приговорен к трем годам и двум месяцам колонии общего режима, сообщает в среду пресс-служба областной прокуратуры .

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок три года и два месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что обвиняемый в августе 2021 года познакомился на сайте знакомств с девушкой из Нижнего Новгорода и договорился о встрече и походе в ресторан. Заехав за потерпевшей на своем автомобиле с поддельными номерами, мужчина вывез девушку в принадлежащий ему гараж, в подвале которого он 10 дней незаконно удерживал ее, насиловал и совершал иные насильственные действия сексуального характера.