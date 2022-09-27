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1 час назад

Открывший стрельбу в военкомате россиянин объяснил свои действия

Lenta.ru

Россиянин Руслан Зинин, открывший стрельбу в военкомате города Усть-Илимск и ранивший местного военкома, объяснил свои действия. Об этом пишет издание Baza в Telegram.

Зинин признался следователям, что устроить стрельбу он решил из-за гибели его 19-летнего лучшего друга во время специальной военной операции на Украине. Помимо этого, после объявления частичной мобилизации в России повестку получил его двоюродный брат — 21-летний Василий Гуров. Ранее отмечалось, что и сам 25-летний Зинин должен был быть мобилизован.

Названа причина отставки российского военкома

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении Зинина. Ему вменяют статьи 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 («Незаконное хранение и ношение оружия») УК РФ.

О стрельбе стало известно утром 26 сентября. Местный житель пришел в военкомат и ранил военного комиссара, после чего был задержан по горячим следам сотрудниками Росгвардии. Пострадавшего госпитализировали, за его жизнь борются врачи. Ранее сообщалось, что его прооперировали и перевели в отделение реанимации.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,Росгвардия,
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