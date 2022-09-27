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1 час назад

Глава СК прибыл в Ижевск в связи с расследованием дела о нападении на школу

ТАССиещё 3

Глава СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Ижевск в связи с расследованием уголовного дела о нападении на школу, где погибли 17 человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

Глава СК прибыл в Ижевск в связи с расследованием дела о нападении на школу
Фото: риа новостириа новости

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин совместно с первым заместителем главы ведомства Эдуардом Кабурнеевым и другими сотрудниками центрального аппарата СК России прибыл в город Ижевск Удмуртской Республики в связи с расследованием уголовного дела, связанного с нападением на школу", - говорится в сообщении.

Происшествия,Эдуард Кабурнеев,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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