Глава СК прибыл в Ижевск в связи с расследованием дела о нападении на школу

Глава СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Ижевск в связи с расследованием уголовного дела о нападении на школу, где погибли 17 человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин совместно с первым заместителем главы ведомства Эдуардом Кабурнеевым и другими сотрудниками центрального аппарата СК России прибыл в город Ижевск Удмуртской Республики в связи с расследованием уголовного дела, связанного с нападением на школу", - говорится в сообщении.