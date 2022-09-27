В Новосибирске задержали экс-сенатора и депутата Владимира Лаптева

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области и бывший сенатор Владимир Лаптев задержан по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили во вторник в экстренных службах.

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"В Новосибирске задержан депутат Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва Владимир Лаптев", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что основанием для задержания послужило возбуждение в отношении Лаптева дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Как уточнили в экстренных службах, Лаптев, предположительно, будучи председателем комиссии заксобрания по экологии, предложил одному из депутатов занять оплачиваемую из бюджета должность в указанном комитете. В качестве благодарности он, по предварительной информации, получил от коллеги зарплатную банковскую карту, на которую за год было начислено порядка 900 тыс. рублей, которыми бывший сенатор распорядился по своему усмотрению.

Владимир Лаптев несколько раз избирался в региональный парламент от партии "Единая Россия". С 2015 по 2020 год был сенатором от Новосибирской области в Совфеде. В сентябре 2020 года снова был избран депутатом Законодательного собрания региона, является депутатом комиссии по экологии на постоянной основе.