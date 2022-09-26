ФСБ задержала японского консула во Владивостоке

«Федеральной службой безопасности в Приморском крае пресечена шпионская акция консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», – сообщили в ФСБ.