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48 минут назад

ФСБ задержала японского консула во Владивостоке

Елена Прошина

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что во Владивостоке был задержан консул Генконсульства Японии Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что дипломат объявлен персоной нон грата.

«Федеральной службой безопасности в Приморском крае пресечена шпионская акция консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», – сообщили в ФСБ.

ФСБ подчёркивает, что Мотоки Тацунори объявлен персоной нон грата в связи с деятельностью, несовместимой со статусом дипломата, а японской стороне заявлен протест.

Ранее власти Японии ввели новые санкции против России.

Происшествия,Видео,ФСБ,
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