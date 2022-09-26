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10 минут назад

ФСБ пресекла шпионскую акцию консула Генконсульства Японии во Владивостоке

ТАСС

ФСБ России задержала консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения. Дипломат объявлен персоной нон грата, сообщили ТАСС в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Приморском крае пресечена шпионская акция консула Генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае", - отметили в ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что Мотоки Тацунори объявлен персоной нон грата в связи с деятельностью, несовместимой со статусом дипломата, а японской стороне заявлен протест по дипломатическим каналам.

Согласно данным из открытых источников, Мотоки Тацунори является консулом по политическим вопросам. Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, где они работают, но их можно лишить права пребывания в случае враждебных действий или нарушения закона. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и что его пребывание в стране неприемлемо.

Происшествия,Видео,ФСБ,
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