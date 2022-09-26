В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
31 минуту назад

Задержан устроивший стрельбу в московском баре

Илья Родин

Полиция задержала мужчину, стрелявшего в охранников у столичного клуба «16 тонн». Им оказался 58-летний Дмитрий Свиридов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в момент нападения Свиридов был «вдрызг пьян». После стрельбы он сел в черный Мерседес и доехал до Волкова переулка.

Там мужчина оставил автомобиль и пошел далее пешком. Через некоторое время его обнаружила и задержала полиция.

В охранника он стрелял из карабина «Сайга». Предположительно, он бросил его в машине, после того, как покинул ее, сообщает канал 112.

Мужчина открыл стрельбу в московском баре «16 тонн»

Полиция и родственники активно разыскивали стрелка. Он не отвечал на звонки родных и близких, в том числе, и хозяйки автомобиля, свекром которой является.

Происшествия,Видео,Дмитрий Свиридов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители