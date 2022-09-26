Задержан устроивший стрельбу в московском баре

Полиция задержала мужчину, стрелявшего в охранников у столичного клуба «16 тонн». Им оказался 58-летний Дмитрий Свиридов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в момент нападения Свиридов был «вдрызг пьян». После стрельбы он сел в черный Мерседес и доехал до Волкова переулка.

Там мужчина оставил автомобиль и пошел далее пешком. Через некоторое время его обнаружила и задержала полиция.

В охранника он стрелял из карабина «Сайга». Предположительно, он бросил его в машине, после того, как покинул ее, сообщает канал 112.