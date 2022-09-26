Потерявшегося на Эльбрусе москвича нашли мертвым

"По состоянию на 14:45 26 сентября, поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены. Спасатели обнаружили тело альпиниста 1978 года рождения из Москвы без признаков жизни на высоте 5 300 м, спустили на поляну "Азау" где передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.