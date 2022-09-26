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1 час назад

Потерявшегося на Эльбрусе мужчину нашли мертвым

ТАССиещё 1

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили на Эльбрусе ранее пропавшего мужчину мертвым. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС по региону в понедельник.

Потерявшегося на Эльбрусе москвича нашли мертвым
Фото: риа новостириа новости

Ранее в МЧС сообщили, что вышли на поиск мужчины, заблудившегося на горе Эльбрус на высоте 4 тыс. м.

"По состоянию на 14:45 26 сентября, поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены. Спасатели обнаружили тело альпиниста 1978 года рождения из Москвы без признаков жизни на высоте 5 300 м, спустили на поляну "Азау" где передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

На поисково-спасательные работы привлекались семь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники.

Происшествия,МЧС России,
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