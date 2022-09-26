Спецборт МЧС вылетел в Ижевск из-за стрельбы в школе

Специальный борт МЧС с врачами и психологами вылетел в Ижевск, где в понедельник, 26 сентября, в школе № 88 произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС.

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В МЧС уточнили, что борт прибудет в Удмуртию для доставки в Москву пострадавших в результате стрельбы.

Для выполнения задач самолет Ил-76 вылетел из аэропорта Жуковский в Подмосковье.

Стрельба в удмуртской школе произошла утром в понедельник, 26 сентября. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, погибли 13 человек, среди которых девять детей. Пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние. В республике после случившегося с 26 по 29 сентября объявлен траур по погибшим при атаке на школу.