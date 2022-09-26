Девять человек погибли при стрельбе в школе Ижевска, в том числе пятеро детей. По другим данным, погибло десять детей. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Следственного комитета, в результате стрельбы в школе № 88 города Ижевска погибли девять человек. Среди погибших 5 школьников, 2 охранника и 2 учителя. При этом по другим данным, среди погибших десять детей от 7 до 16 лет. Школьники скончались от огнестрельных ранений в голову, грудную клетку, живот и других ранений.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром. Неизвестный мужчина с оружием пришел в школу и открыл стрельбу по ученикам одного из классов. Позднее нападавший покончил жизнь самоубийством.