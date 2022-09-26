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18 минут назад

Число жертв стрельбы в школе в Ижевске выросло до девяти

Елена Прошина

Девять человек погибли при стрельбе в школе Ижевска, в том числе пятеро детей. По другим данным, погибло десять детей. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Следственного комитета, в результате стрельбы в школе № 88 города Ижевска погибли девять человек. Среди погибших 5 школьников, 2 охранника и 2 учителя. При этом по другим данным, среди погибших десять детей от 7 до 16 лет. Школьники скончались от огнестрельных ранений в голову, грудную клетку, живот и других ранений.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром. Неизвестный мужчина с оружием пришел в школу и открыл стрельбу по ученикам одного из классов. Позднее нападавший покончил жизнь самоубийством.

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, по предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Происшествия,Видео,Александр Хинштейн,Следственный комитет,Госдума,
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