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1 минуту назад

В школе Ижевска произошла стрельба

Мария Иванова

Утром в понедельник, 26 сентября, неизвестный устроил стрельбу в ижевской школе номер 88. Об этом сообщают Telegram-каналы «112» и Mash.

В школе Ижевска произошла стрельба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным «112», мужчина в черной одежде ворвался в класс и начал стрелять по детям.

Mash сообщает о трех пострадавших детях, «112» - о пятерых.

Mash утверждает, что стрелявший до сих пор находится в здании школы.

Стала известна личность устроившего стрельбу в российском военкомате мужчины

По предварительной информации, огнестрельное ранение также получил охранник, он погиб.

Паблик «ВКонтакте» «Типичный Ижевск» опубликовал видео с машинами скорой и полиции, снятое рядом со школой,

По данным паблика, школа оцеплена Росгвардией, директор успела закрыться с раненым подростком в своем кабинете.

Происшествия,Росгвардия,
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