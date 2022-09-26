В школе Ижевска произошла стрельба

Утром в понедельник, 26 сентября, неизвестный устроил стрельбу в ижевской школе номер 88. Об этом сообщают Telegram-каналы «112» и Mash.
По данным «112», мужчина в черной одежде ворвался в класс и начал стрелять по детям.
Mash сообщает о трех пострадавших детях, «112» - о пятерых.
Mash утверждает, что стрелявший до сих пор находится в здании школы.
По предварительной информации, огнестрельное ранение также получил охранник, он погиб.
Паблик «ВКонтакте» «Типичный Ижевск» опубликовал видео с машинами скорой и полиции, снятое рядом со школой,
По данным паблика, школа оцеплена Росгвардией, директор успела закрыться с раненым подростком в своем кабинете.