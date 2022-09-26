В школе Ижевска произошла стрельба

Утром в понедельник, 26 сентября, неизвестный устроил стрельбу в ижевской школе номер 88. Об этом сообщают Telegram-каналы «112» и Mash.

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По данным «112», мужчина в черной одежде ворвался в класс и начал стрелять по детям.

Mash сообщает о трех пострадавших детях, «112» - о пятерых.

Mash утверждает, что стрелявший до сих пор находится в здании школы.

По предварительной информации, огнестрельное ранение также получил охранник, он погиб.

Паблик «ВКонтакте» «Типичный Ижевск» опубликовал видео с машинами скорой и полиции, снятое рядом со школой,