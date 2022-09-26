В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
57 минут назад

СМИ: в центре Мелитополя прогремел взрыв

Никита Бородкин

Взрыв прогремел в центре Мелитополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

СМИ: в центре Мелитополя прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Мелитополе громко! В центре города прозвучал взрыв», — заявил Рогов.

Подробности происшествия выясняются, информации о наличии пострадавших в инциденте пока нет.

Напомним, что 25 сентября мужчина погиб при подрыве автомобиля в Мелитополе. По информации местных властей, при нем было найдено приписное свидетельство ВСУ, а на месте были разбросаны деньги.

Предположительно, мужчина мог быть диверсантом, который готовил теракт и погиб из-за неосторожного обращения с взрывным устройством. По словам Рогова, машину буквально разорвало на две части.

Происшествия,Владимир Рогов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители