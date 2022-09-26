СМИ: в центре Мелитополя прогремел взрыв

Взрыв прогремел в центре Мелитополя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В Мелитополе громко! В центре города прозвучал взрыв», — заявил Рогов.

Подробности происшествия выясняются, информации о наличии пострадавших в инциденте пока нет.

Напомним, что 25 сентября мужчина погиб при подрыве автомобиля в Мелитополе. По информации местных властей, при нем было найдено приписное свидетельство ВСУ, а на месте были разбросаны деньги.